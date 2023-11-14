Кардиолог назвал способ снизить риск инфаркта при диабете Кардиолог Квасников: снизить риск инфаркта при диабете помогут спорт и диета

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Чтобы снизить риск возникновения инфаркта и инсульта при сахарном диабете, необходимо увеличить физическую активность и обратить внимание на питание, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Борис Квасников. По его словам, уже пятипроцентное снижение веса значительно улучшает показатели гликированного гемоглобина и содержания глюкозы в крови, а также уменьшает уровень «плохого» холестерина и высокое артериальное давление.

Даже минимальная физическая активность улучшает состояние и способствует лучшему контролю заболевания и его осложнений, в том числе инфаркта и инсульта. Поставьте себе цель гулять на свежем воздухе минимум 10 минут в день, а также заниматься 75 минут в неделю физическими упражнениями высокой интенсивности или 150 минут — умеренной, — посоветовал врач.

Также, по его словам, надежным инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются средиземноморские диеты с преобладанием продуктов растительного происхождения и низким содержанием соли. Так, снижение количества потребляемой соли на 2,5 г в день снижает риск инфаркта и инсульта на 20%. Поэтому кардиолог порекомендовал ограничить потребление соли до 5 г в день.

Чтобы избежать неприятных сердечно-сосудистых событий, важно следить за уровнем сахара в крови и вовремя реагировать на его скачки, продолжил специалист. Также необходимо отказаться от вредных привычек. У бросивших курить риск смерти от заболеваний сердца и сосудов на 20–30% ниже по сравнению с курящими, резюмировал эксперт.

Ранее специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области Александра Серегина порекомендовала людям с избыточным весом внимательно следить за артериальным давлением, чтобы снизить риски развития инсульта. По словам эксперта, также важно заниматься умеренной физической активностью и снизить потребление соли.