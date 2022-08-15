Кардиолог назвал первые признаки инсульта Кардиолог Серебрянский: основным признаком инсульта является ишемическая атака

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Первым признаком развивающегося инсульта является ишемическая атака, которая проявляется в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. Симптомами заболевания также являются гипертонические кризы с резким повышением артериального давления, пишут «Народные Новости».

Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит в следствии закупорки сосудов головного мозга и сонных артерий, из-за этого происходит нарушение кровотока в зонах мозга. Геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием и разрывом кровеносного сосуда, потерей сознания, нарушением двигательной активности, — пояснил врач.

Основной профилактикой инсульта является лечение гипертонии, отметил Серебрянский. Он предупредил, что при выявлении ишемических атак необходимо обратиться к неврологу. Кроме того, следует вести здоровый образ жизни, не отказываться от физической активности и отслеживать суточные колебания артериального давления, чтобы на начальных стадиях выявить предрасположенность к инсультам, подытожил кардиолог.

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемого из стрептококков, которое растворяет тромб, а вторым — извлечение тромба гибкой полимерной нитью.