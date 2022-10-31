Кардиолог назвал основные признаки сердечной недостаточности Кардиолог Серебрянский: одышка и отечность могут говорить о сердечной недостаточности

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О сердечной недостаточности могут говорить такие симптомы, как одышка и отечность, рассказал в беседе с «Москвой 24» кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, одышка может появляться даже при небольших физических нагрузках и усиливаться на холоде. Специалист добавил, что пастозность — нерезко выраженная отечность — чаще всего появляется в области стоп и голени, но также может возникать и в области век.

Первым признаком сердечной недостаточности является одышка. <...> Может быть отечность ног. Это пастозность, когда при надавливании на кожу образуются небольшие ямки, чаще всего в области стоп и голени. Возникает также отечность верхнего и особенно нижнего века, — рассказал кардиолог.

Серебрянский порекомендовал при наличии подобных симптомов обратиться к специалисту, который смог бы назначить правильное лечение.

Врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников ранее рассказал, что ритм жизни в мегаполисе может иметь негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Эксперт пояснил, что быстрая еда, обилие информации, ночная жизнь и более стрессовая обстановка не способствуют здоровому образу жизни.