Кардиолог назвал неочевидные симптомы инфаркта Кардиолог Видяскин: неочевидными признаками инфаркта являются рвота и обморок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неочевидными симптомами инфаркта являются одышка, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, учащенный пульс, а также тошнота, рвота и потеря сознания, рассказал NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. Медик отметил, что пациента также могут беспокоить боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота и головокружение.

Классические симптомы инфаркта: давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, распространяющаяся на область левого плеча, шеи или нижней челюсти. Неочевидные симптомы: одышка, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, учащенный пульс, тошнота, рвота, боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота, головокружение, слабость или даже потеря сознания, — подчеркнул Видяскин.

Эксперт добавил в беседе с NEWS.ru, что при инфаркте или подозрении на него необходимо немедленно вызвать скорую помощь, принять удобное полусидячее положение, подложив под спину подушки, а также обеспечить доступ в помещение свежего воздуха (открыть окно или форточку, расстегнуть тесную одежду). Медик подчеркнул, что после согласования с диспетчером скорой возможен прием одобренных на другом конце провода препаратов.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B и никотиновой кислоте.