Кардиолог назвал необычный способ укрепить иммунитет Кардиолог Метальников посоветовал для укрепления иммунитета использовать дыхательную гимнастику

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Люди, которые регулярно делают дыхательную гимнастику, хорошо себя чувствуют, а также более устойчивы к холоду и болезням, рассказал СМИ кардиолог Михаил Метальников. По его словам, такие упражнения помогают увеличить приток кислорода в организм и объем легких, укрепляют дыхательную мускулатуру и улучшают вентилируемость нижних отделов легких. Они особенно полезны при болезнях органов дыхания, таких как пневмония, бронхит и гайморит, уточнил специалист.

Она (дыхательная гимнастика. — NEWS.ru) нужна для увеличения притока кислорода в организм, увеличения объема легких, укрепления дыхательной мускулатуры, снятия напряжения при стрессе и неврозах, повышения устойчивости к гипоксии, приведения в норму темпа дыхания и речи, укрепления иммунитета и улучшения вентилируемости нижних отделов легких, — рассказал Метальников.

При этом врач предупредил, что к дыхательной гимнастике есть противопоказания — ей нельзя заниматься при лихорадке, повышенной температуре и ушибах головы. В таких состояниях гипероксигенация крайне нежелательна. Помимо того, дыхательные упражнения нельзя делать при травмах и болезнях позвоночника и учащенном сердцебиении, уточнил специалист.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов ранее назвал основные причины одышки. Первая из них — иммобилизация, «когда от длительного лежания из-за болезни межреберные мышцы и диафрагма ослабевают», отметил эксперт. По его словам, в этом случае проблема решается с помощью дыхательной гимнастики и физической нагрузки. Собеседник подчеркнул, что одышка также может сигнализировать о тяжелых недугах, таких как астма, фиброз легких и ХОБЛ.