Кардиолог назвал эффективный препарат от боли в сердце Кардиолог Конев назвал нитроглицерин эффективным препаратом от боли в сердце

Фото: shutterstock.com

Эффективным препаратом от боли в сердце является нитроглицерин, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. В разговоре с «Радио 1» специалист пояснил, что он хорошо расширяет сосуды и улучшает кровоток, но при этом не пользуется в России популярностью. Врач связал это с побочными действиями нитроглицерина, такими как головная боль.

Этот препарат не используется нашими людьми только потому, что частенько вызывает головную боль. Ведь расширяются не только сердечные сосуды, но и сосуды головы. А это вызывает сильнейшую головную боль, — пояснил специалист.

Он уточнил, что при этом появление головных болей свидетельствует об эффективном воздействии препарата на сердечную систему. Кардиолог назвал главным недостатком нитроглицерина его короткое действие.

Конев добавил, что популярные среди россиян корвалол и валокордин не являются эффективными для борьбы с болью в сердце. Кардиолог отметил, что эти препараты уже давно выпускаются только в России и на постсоветском пространстве. Также они имеют седативный и снотворный эффект. Врач подчеркнул, что валидол при этом может быть эффективен при болях в сердце, не связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Конев ранее рассказал, что гипертония представляет опасность для здоровья из-за тяжелых последствий в связи с отсутствием симптомов. По его словам, нелечение повышенного артериального давления может вызвать потерю интереса к жизни, привести к инвалидности и даже к летальному исходу.