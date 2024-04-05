Кардиолог дала советы, как подобрать тонометр Кардиолог Концедайло: размер манжеты тонометра зависит от обхвата плеча

При покупке тонометра следует обратить внимание на манжету: ее размер зависит от обхвата плеча, рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что манжета должна на две трети покрывать расстояние от локтя до плеча. Зачастую в комплекте с тонометром идет только стандартная, поэтому придется покупать дополнительную.

При обхвате плеча 22-26 см нужно использовать манжету 12×22 см, при обхвате 27-34 см — манжету 16×30 см, при обхвате 35-44 см — большую манжету 16×36 см, а при обхвате 45-52 см — манжету для бедра для взрослых 16×42 см, — пояснила кардиолог.

Неправильный подбор манжеты может привести к искажению результатов тонометра: слишком узкая вызывает завышение артериального давления, а широкая — занижение. Людям с объемными плечами стоит обратить внимание на запястные автоматические тонометры, если нет сахарного диабета. Самыми точными считаются механические приборы для измерения давления. При желании купить автоматический тонометр его результаты рекомендуется сверить с данными механического, заключила Концедайло.

Врач-кардиолог Юрий Конев ранее рассказал, что при гипертензии необходимо измерять давление перед каждым приемом лекарств, чтобы следить за эффективностью терапии. По его словам, также стоит вести дневник самонаблюдений, чтобы можно было вовремя скорректировать курс лечения.