Кардиолог дал совет сердечникам, что им делать при запахе гари Кардиолог Бойцов: людям с болезнями сердца при запахе гари следует закрывать окна

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При задымлении из-за лесных пожаров людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Если же переезд невозможен, следует оставаться в помещении с кондиционером. Слова Бойцова приводит РИА Новости.

В период распространения природных пожаров и задымлений гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при возможности необходимо переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше (другой район города, за город), — сказал врач.

Он добавил, что в случае, когда переезд невозможен, больным рекомендуется находиться в кондиционируемом помещении, где следует закрыть все окна, которые не должны выходить на солнечную сторону.

Ранее сообщалось, что из-за смога и запаха гари в Москве Роспотребнадзор рекомендует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку. Причиной смога стали лесные пожары в Рязанской области, дым от которых дошел до столичного региона.