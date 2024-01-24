Кардиолог Бокерия назвала неожиданные причины повышения давления Кардиолог Бокерия назвала смену положения тела причиной повышения давления

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Резкая смена положения или длительное стояние на ногах могут стать причиной повышения артериального давления, заявила врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале. По ее словам, явление, при котором смена положения тела влияет на давление, называется ортостатической гипотензией. Чаще всего данное состояние наблюдается у пожилых людей и у молодежи с малоподвижным образом жизни.

Причинами [ортостатической гипотензии] могут быть сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторые заболевания и, что важно, некоторые лекарства, — добавила Бокерия.

Повышение давления, связанное с длительным стоянием на ногах, называется нейрогенной гипотензией, уточнила специалист. В основном с ней сталкиваются дети. По словам Бокерии, одной из причин развития нейрогенной гипотензии является неправильная связь между сердцем и головным мозгом. Третья причина резкого повышения давления — это постпрандиальная гипотензия. Она проявляется спустя два часа после употребления пищи.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что почки являются главным рычагом давления в организме. По ее словам, они выбрасывают вещества, которые способствуют повышению артериального давления. По этой причине врачи советуют россиянам, страдающим от высокого давления, сделать УЗИ почек.