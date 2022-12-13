Караулов стал из свидетеля подозреваемым Журналисту Караулову изменили статус на подозреваемого по делу о клевете на Чемезова

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Караулов

Телеведущему Андрею Караулову изменили статус на подозреваемого в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам журналист, по данным канала, сейчас находится в Дубае.

Отмечается, что в рамках уголовного дела Караулов стал из свидетеля подозреваемым.

О том, что Караулов объявлен в федеральный розыск, 24 ноября сообщила «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Предположительно, поводом для преследования ведущего могло стать дело о клевете в отношении главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В начале текущего месяца дома у Караулова прошел обыск в рамках расследования указанного дела. Сам журналист отметил, что проходит по нему в качестве свидетеля.