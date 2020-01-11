https://static.news.ru/photo/df71e3f2-35ca-11ea-a493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Социальные учреждения Хабаровского края закрыты на карантин после нескольких случаев заболевания острым гастроэнтеритом в местном интернате для инвалидов.

Десять пациентов интерната в Солнечном районе госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Представитель пресс-службы правительства края рассказал, что решение о карантине принято в связи с тем, что существуют производители, которые снабжают продуктами сразу по несколько соцучреждений. Как только выяснится, где находится источник инфекции, меры будут пересмотрены, передаёт РИА Новости.

Новых случаев заболевания в интернате, где проживают около 70 человек, нет.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем в связи со вспышкой вирусной пневмонии в городе Ухань.