Всё имеет свои последствия. Люди — довольно инертные создания, которые любят сохранять привычный образ жизни и обстановку. Россиянам тяжело было переходить в режим самоизоляции и полностью менять свой образ жизни. А теперь им не так-то просто возвращаться к прежнему формату, потому что адаптация к изменениям уже произошла. Можно даже вспомнить о том, как тяжело приходить в офис после отпуска или новогодних праздников. На карантине же мы провели гораздо больше времени.

Некоторые люди не хотят выходить из самоизоляции, потому что стали отвыкать от личного общения. Они оценили плюсы коммуникации в Сети, где разговор можно начать и прервать в любой момент. Нет необходимости готовиться к встрече, приводя себя в презентабельный вид.

Часть россиян убедилась в том, что прекрасно справляется со своей работой в режиме удалёнки. Действительно, обзванивать клиентов и вести с ними переписку вполне можно и из дома. При этом не нужно тратить много времени на дорогу. К тому же дома нет необходимости личного общения с коллегами, которые не всегда могут быть приятны. Сэкономленное время и нервы можно потратить на себя. Особенно это касается тех, у кого дома комфортная психологическая обстановка.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одна возможная причина нежелания выходить на работу в офис — сбитый режим дня. Многие на карантине ложатся спать в два или три часа ночи. А теперь снова нужно ложиться вечером и вставать в шесть утра. Перестроиться будет не так уж просто.

Женщины отвыкли краситься, делать укладку и постоянно следить за собой. А это тоже не так-то просто. Сейчас же им снова придётся тратить на это по несколько часов в день. При этом в предыдущие полтора месяца они просто разделяли пижамы на домашние и рабочие.

Некоторые люди не хотят выходить из самоизоляции, потому что у них до сих пор нет возможности сходить в парикмахерскую или салон красоты — нормально постричься, сделать маникюр и записаться на другие процедуры. Их внешность была сброшена «к заводским настройкам», и в таком виде они категорически не готовы показываться перед коллегами.

Следует отметить, что многие россияне столкнулись с психологической травмой из-за того, что не влезают в «докарантинную» одежду. Да, малоподвижный образ жизни и постоянное развлечение в виде «посещения» холодильника не делают нас лучше и стройнее.

Кроме того, некоторые люди не хотят выползать из дома, потому что немного деградировали, глядя целыми днями в телевизор и ничего не делая. Теперь им трудно снова начинать думать. Многие даже сами в этом признаются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом не стоит забывать, что население жутко запугано опасностью эпидемии. Если полтора месяца постоянно рассказывать о числе заболевших и умерших от коронавируса, то, конечно, впечатлительным и доверчивым людям потом страшно выходить на улицу. Тем, кого запугивали много недель подряд, теперь не объяснить, что всё, возможно, не так уж и страшно и на работу нужно выходить. Некоторые сейчас даже берут отпуска, чтобы продолжить свою самоизоляцию.

По данным на 20 мая, количество заражённых COVID-19 во всём мире превысило 4,9 млн человек. Более 325 тысяч скончались от коронавируса во время пандемии. Свыше 1,9 млн человек удалось вылечить.