Названы учреждения, которые будут работать с 15 по 19 июня в Москве

https://static.news.ru/photo/db4447c0-cb88-11eb-9e50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом назвали учреждения, которые будут работать с 15 по 19 июня в Москве. Согласно его данным, больницы, поликлиники и детские сады в выходные дни продолжат работу в обычном режиме.

Городские же учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность в Москве с 15 до 19 июня, уточнили в штабе.

Ранее NEWS.ru писал, что в российской столице с 13 по 20 июня запрещается обслуживание в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, такой указ выпустил мэр Москвы Сергей Собянин. Своё решение мэр объяснил вспышкой заболеваемости коронавирусом в регионе.