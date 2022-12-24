Кара-Мурза пожаловался на запрет на общение с детьми

Фото: Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза

Арестованный политик Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список физлиц — иностранных агентов) пожаловался на то, что ему запрещают связываться с его детьми. По словам оппозиционера, он не разговаривал с ними с момента задержания, которое произошло в апреле. Кара-Мурза сослался на документ одного из следователей, в котором говорится о том, что беседы с детьми могут «представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

Не уверен, что следователи находят наиболее опасным — если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы; или если мой сын скажет, какие песни он учится играть на гитаре, — написал оппозиционер.

Против Кара-Мурзы были выдвинуты обвинения в государственной измене и распространении фейков о ВС РФ. Также оппозиционера обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации.

В начале декабря Басманный суд продлил срок ареста Кара-Мурзе. Он останется в СИЗО до 12 февраля.

По данным следствия, ранее Кара-Мурза в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ» на Украине.