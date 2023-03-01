Кара-Мурза начал терять чувствительность ступней в карцере

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Кара-Мурза

У оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который находится в московском СИЗО-5 «Водник» по обвинениям в госизмене и распространении фейков о Вооруженных силах РФ, во время пребывания в карцере начали неметь конечности, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он пояснил, что на третий день после помещения в карцер Кара-Мурза начал терять чувствительность сначала одной ступни, а потом и другой.

На третий день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом — и левой, — написал правозащитник.

По словам Прохорова, онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что Кара-Мурза перенес два отравления, несколько недель находился в коме, около года восстанавливал двигательные навыки. Правозащитник обратил внимание, что у подзащитного развилась периферийная полинейропатия.

Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Ранее политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ». В дальнейшем в отношении оппозиционера возбудили еще одно дело — о работе в иностранной НПО, которая признана нежелательной.