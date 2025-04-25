Капустные гнезда с яйцами — вкуснейшее блюдо за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные гнезда с яйцом — вкуснейшее блюдо за 15 минут! Этот рецепт — отличный способ вкусно приготовить капусту. Хрустящие драники с яичной серединкой получаются сытными и ароматными.

Ингредиенты

Капуста молодая — 300 г

Яйца — 5 шт. (1 для теста + 4 для начинки)

Мука — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика (мелко порубить)

Соль, перец — по вкусу

Масло для жарки

Приготовление

1. Подготовьте основу. Капусту нашинкуйте тонко, посолите. Добавьте 1 яйцо, муку, чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородности.

2. Сформируйте гнезда. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте капустную массу ложкой, формируя небольшие лепешки. Лопаткой сделайте в центре каждой дырку. Поджарьте с одной стороны до румяности под крышкой и переверните.

3. Добавьте яйца. Аккуратно влейте по 1 яйцу в дырку каждого «гнезда». Жарьте под крышкой 3–4 минуты, пока белок не схватится. Подавайте горячими со сметаной или свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом обалденного капустного омлета на завтрак за 15 минут! Вкуснее драников!