Капустная запеканка с фаршем — вкуснятина! В копилку рецептов для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная запеканка с фаршем — вкуснятина! В копилку рецептов для похудения. Сочная, ароматная и невероятно легкая запеканка — идеальный ужин для тех, кто следит за фигурой! Всего 87 ккал в 100 граммах.

Ингредиенты

500 г белокочанной капусты

500 г куриного фарша (филе грудки)

1 крупная луковица

2 яйца

100 мл натурального йогурта (1−2%)

2 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. оливкового масла

Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу

Приготовление

1. Капусту нашинкуйте, бланшируйте в кипятке 5−7 минут, откиньте на дуршлаг. Лук пассеруйте на антипригарной сковороде без масла.

2. Добавьте фарш, обжаривайте 7−10 минут, приправьте. Смешайте йогурт, томатную пасту и специи.

3. Форму смажьте маслом, выложите слоями: ½ капусты → весь фарш → ½ соуса — оставшаяся капуста → соус → взбитые яйца сверху. Запекайте 30−40 минут при 180°C до румяной корочки.

Посыпьте зеленым луком и укропом. Подавайте со сметаной или горчицей.

Ранее мы делились рецептом обалденного капустного омлета на завтрак за 15 минут! Вкуснее драников!