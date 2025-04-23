Капуста, картошка, мясо — домашнее рагу готово! Сразу гарнир, белок и овощи

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Капуста, картошка, мясо — и домашнее рагу готово! Сразу гарнир, белок и овощи — просто и сытно! Это блюдо — идеальный вариант для сытного семейного ужина. Ароматное мясо, нежная капуста и картофель в томатной заливке — вкус детства в одной кастрюле!

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г мяса (свинина/говядина/курица);

600 г белокочанной капусты;

5 картофелин;

1 морковь;

1 луковица;

1 ст. л. томатной пасты;

3 зубчика чеснока;

лавровый лист, черный перец, соль;

2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

1. Обжарка. Мясо нарежьте кубиками, обжарьте в кастрюле или сотейнике до румяной корочки. Добавьте лук и морковь, пассеруйте пять минут.

2. Овощи. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками.

3. Тушение. В кастрюлю к мясу выложите капусту и картофель. Разведите томатную пасту в 300 мл воды, залейте содержимое.

4. Финал. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. За пять минут до готовности добавьте чеснок и специи.

Секреты вкуса:

для насыщенного вкуса используйте мясо на кости;

добавьте 1 ч. л. сахара для баланса кислоты;

подавайте со свежей зеленью и сметаной.

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