Капремонт проведут в 2,5 тысячи домов Москвы

https://static.news.ru/photo/2152cdd6-70d5-11eb-b924-96000091f725_660.jpg Фото: z-pinch/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Капитальный ремонт в 2021 году охватить 2,5 тысячи столичных домов. Объёмы программы были увеличены в текущем году по сравнению с прошлым.

Программа текущего года будет отличаться — объёмы станут больше. Мы планируем отремонтировать около 2,5 тысячи домов и свыше трёх тысяч лифтов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации, — отметил в интервью РИА «Недвижимость» руководитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Артур Кескинов.

Он рассказал, что два года назад в столице установили новый стандарт требований к лифтам. Главная задача — сделать их комфортными для жильцов. В новых кабинах будет современная износостойкая отделка и кнопки со шрифтом Брайля для незрячих.

Также в новых лифтах повсеместно установят зеркала, современное освещение и панель управления. Там, где это будет возможно, власти обещают увеличить дверной проём.

Глава ФКР добавил, что в Москве также продолжатся работы по капремонту фасадов. За год планируют отремонтировать 200 панельных домов, облицованных мелкозернистой плиткой.

Власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли столицы до 2035 года, писал NEWS.ru. План могут реализовать за счёт, например, ограничения этажности застройки.