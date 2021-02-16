Капремонт проведут в 2,5 тысячи домов Москвы

Капитальный ремонт в 2021 году охватить 2,5 тысячи столичных домов. Объёмы программы были увеличены в текущем году по сравнению с прошлым.
Программа текущего года будет отличаться — объёмы станут больше. Мы планируем отремонтировать около 2,5 тысячи домов и свыше трёх тысяч лифтов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации, — отметил в интервью РИА «Недвижимость» руководитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Артур Кескинов.
Он рассказал, что два года назад в столице установили новый стандарт требований к лифтам. Главная задача — сделать их комфортными для жильцов. В новых кабинах будет современная износостойкая отделка и кнопки со шрифтом Брайля для незрячих.
Также в новых лифтах повсеместно установят зеркала, современное освещение и панель управления. Там, где это будет возможно, власти обещают увеличить дверной проём.
Глава ФКР добавил, что в Москве также продолжатся работы по капремонту фасадов. За год планируют отремонтировать 200 панельных домов, облицованных мелкозернистой плиткой.
Власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли столицы до 2035 года, писал NEWS.ru. План могут реализовать за счёт, например, ограничения этажности застройки.