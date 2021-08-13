16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Капитан МВД найден мёртвым в Москве

14:16, 14 августа 2021
Капитан МВД найден мёртвым в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве обнаружили тело капитана МВД, сотрудника департамента информационных технологий столицы. По предварительным данным, он покончил с собой, пишет MK.RU.

По информации издания, тело 34-летнего мужчины нашли на улице Академика Лазарева возле дома, в котором он жил на седьмом этаже. Он работал в одном из управлений департамента информационных технологий старшим специалистом.

Родственники погибшего рассказали, что в последнее время он много нервничал. Мужчина не мог заснуть без снотворного. В ночь перед смертью он попросил выключить свет в его комнате.

По данным ВОЗ, Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями суицида на душу населения — 26,5 на 100 тысяч человек. По числу самоубийств мужчин она вообще является мировым лидером. Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты назвали основную причину самоубийств в России. Так, уровень жизни в стране становится прямой или косвенной причиной каждого второго суицида.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео