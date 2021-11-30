Капитан-лейтенант рассказал, что могло раскрыть тайну гибели «Курска»

Раскрыть тайну гибели подводной лодки «Курск» мог её первый отсек, который решили не поднимать из воды, рассказал капитан-лейтенант запаса Александр Викторов изданию «ПолитРоссия». При этом он заявил, что не верит в версию об атаке со стороны НАТО или о столкновении с другой подлодкой.

Первый отсек мы оставили на дне. Его отпилили. Остальная часть подлодки была отправлена на утилизацию. Вся загадка осталась на дне, — заявил Викторов.

Он напомнил, что в результате длительного расследования было установлено: из-за удара о грунт сдетонировала часть боезапаса именно в первом отсеке атомной подлодки.

Кроме того, Викторов прокомментировал утверждение польских экспертов Defence24 о том, что находящиеся рядом западные субмарины физически не могли навредить «Курску» при столкновении. Капитан-лейтенант запаса не согласился: по его словам, уязвимые зоны есть у каждой подводной лодки.

Ранее историк Дмитрий Жаворонков заявил, что более чем через 20 лет после гибели подлодки «Курск» на Северном флоте так и не появились суда — спасатели подводных лодок. Он рассказал, что во время трагедии спасательные аппараты АС-32, АС-34 и АС-36 постоянно спускались под воду, но так и не смогли пристыковаться к лодке. Он объяснил, что и сейчас есть огромный риск для подводных лодок, несмотря на обновление спасательных глубоководных аппаратов.