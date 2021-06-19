Капитан команды КВН рассказал, как Путин относится к шуткам о себе

https://static.news.ru/photo/21632120-d26b-11eb-aade-96000091f725_660.jpg Сергей Писаренко Фото: sergeypisarenko/instagram.com

Президент России Владимир Путин в восприятии юмора абсолютно нормальный человек, это видно по его выступлениям. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко.

По словам юмориста, в своих выступлениях глава государства часто использует приём, который называется «юмор в средствах массовой информации», при этом делает это очень хорошо и грамотно. Писаренко вспомнил случай, когда Путин отреагировал на шутку о себе.

Однажды команда КВН из Белоруссии запланировала в своём номере обращение к президенту. Участников заранее предупредили, что приближаться к нему нельзя и ни в коем случае не пожимать ему руки.

Они всё это поняли. И вот номер, кавээнщик обращается к Владимиру Владимировичу и говорит: так вот классно, вы так близко, прямо на расстоянии руки, пожать хочется. И Путин встаёт, идёт и ему протягивает руку. А тот от страха, что ему запретили пожимать руку президенту, убирает руку. И такая картина получилась, — рассказал Писаренко.

Как отметил комик, в КВН часто цензура именно внутренняя, а Владимир Путин на юмор о себе реагирует вполне душевно. По его мнению, если бы у человека было бы плохое чувство юмора, он не смог бы экспромтом это делать.

Ранее российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной в ролике для YouTube-канала «Бар в большом городе» рассказал, какую шутку про телеведущего и зоолога Николая Дроздова запретил в своей программе Александр Масляков.