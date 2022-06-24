Капитальный ремонт предложили делать исходя из реального износа дома

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Подготовленные к капитальному ремонту многоэтажные дома

Капитальный ремонт многоквартирных домов предложили делать исходя из реального износа здания, сообщает «Парламентская газета». Разработали соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, его первый заместитель Павел Качкаев и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По их данным, аварийного жилья в стране сейчас около 19 млн квадратных метров.

Согласно предложенному закону, власти региона или собственник помещений сможет решать, нужно ли обследовать дом, строительные конструкции и системы инженерно-технического обеспечения. Если решение примут собственники, экспертиза проводится за их счёт. Порядок самой процедуры будет устанавливать субъект на основании требований правительства.

Если закон примут, он начнёт действовать со следующего года.

17 июня президент РФ Владимир Путин призвал кардинально изменить ситуацию с ЖКХ в стране. В ходе Петербургского международного экономического форума лидер государства отметил, что изменения в этой сфере должны происходить так же последовательно, как в России ремонтируются дороги и расселяется аварийное жилье.