«Канун мрака. Чуда не будет»: Сурков написал колонку об украинцах Сурков назвал сказочность мировосприятия одной из черт украинской души

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владислав Сурков

Сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность являются главными чертами украинской души, написал экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье для издания «Актуальные комментарии». В своей колонке под заголовком «Сумерки на хуторе» бывший сотрудник администрации назвал настоящим учебником укрологии книгу Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах. И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный [президент США Джо] Байден? Декадент [Валерий] Залужный? Несчастная бездетная пара [Андрей] Ермак и [Владимир] Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет. Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы, — написал Сурков.

Проводя аналогии с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», бывший помощник президента отметил, что основной всех сюжетов книги являются вера в волшебство, а также легкость, с которой герои рассказов поддаются очарованию нечистых сил, а после и разочарованию в них. По словам Суркова, такова и политическая культура на Украине, где «колдуны и ведьмы» убеждали людей, что «стоит немного пошабашить» на Майдане, и жизнь наладится.

Це Европа, НАТО, безвиз, «Рамштайн», все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова — на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются. Тогда наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, — констатировал он.

Сурков назвал предсказуемым провал украинского контрнаступления, спланированный, по его словам, по «рецептам провинциальной ворожбы», а не по правилам военной науки. Он упомянул интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist, в котором тот уповал на «какое-то самому ему не ведомое чудо-оружие», когда рассуждал о том, что могло бы помочь украинской армии выйти из «тупика» и одержать победу в конфликте.

Ранее Сурков предрек появление в мире общего социокультурного пространства России, США и Европы — Великого Севера. По его словам, победа России изменит все, и страна будет выступать как солидер глобального триумвирата.