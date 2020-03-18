Весенние каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. Школьники будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы, — сказал он на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.
Кравцов также отметил, что всем учащимся будет открыт доступ к электронным учебникам.
Как ранее писал NEWS.ru, детские сады в Москве продолжат работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали представители московской мэрии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен