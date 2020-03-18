https://static.news.ru/photo/2d2c06ca-68ea-11ea-b00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Весенние каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. Школьники будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы, — сказал он на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

Кравцов также отметил, что всем учащимся будет открыт доступ к электронным учебникам.

Как ранее писал NEWS.ru, детские сады в Москве продолжат работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали представители московской мэрии.