Кандидатов в водители проверят на хронический алкоголизм и наркоманию

https://static.news.ru/photo/18747f90-2dcc-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сдать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие в организме запрещённых веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон, обяжут российских кандидатов в водители. О новом приказе Минздрава РФ, регулирующем процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий, рассказывает «Коммерсант».

По данным издания, Минздрав устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. В настоящее время документ оценивается в Аналитическом центре при правительстве в рамках так называемой регуляторной гильотины. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.

В тексте приказа упоминаются «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя», однако конкретных методов выявления болезни не уточняется. При этом документ сообщает, что граждан будут отправлять на исследования в случае выявления признаков хронического алкоголизма. Кроме того, подобная процедура станет обязательной для тех граждан, которые возвращают права после лишения.

Также приказ определяет необходимость сдачи анализа на «наличие психоактивных веществ» тем, у кого медики выявят «признаки» наркозависимости, а также тем, кто возвращает свои права, запрещённые вещества будут искать с помощью двухэтапного химико-токсикологического исследования.

По данным «Коммерсанта», в 2020 году права получили 1,2 млн россиян. Ещё 4,7 млн удостоверений было выдано взамен просроченных, похищенных и так далее. Таким образом, изменения затронут несколько миллионов человек. МВД пока официально не комментирует проект.

Также издание сообщает, что к 1 июля 2022 года полиция и Минздрав должны будут наладить цифровой обмен данными о водителях через единую государственную. информационную систему в сфере здравоохранения. Поправки находятся в правительстве и в Госдуму еще не вносились.

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