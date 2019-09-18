https://static.news.ru/photo/6cf7f39c-cb63-11e9-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadir Muratov/Russian Look/Global Look Press

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман через суд попытается добиться отмены результатов дистанционного голосования на избирательном участке в 30-м округе, где он баллотировался.

В исковом заявлении политик требует признать недействительными итоги выборов на избирательном участке № 5003 в Чертаново, так как из-за технического сбоя не все избиратели смогли проголосовать.

По мнению Юнемана, именно эти голоса могли оказать существенное влияние на исход выборов в округе, так как для победы ему не хватило всего лишь 84 голосов.

Ранее он обратился с требованием отменить результаты электронного голосования в вышестоящую избирательную комиссию, однако на поданную претензию ему не ответили, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал о том, что в этом году всероссийский единый день голосования может по праву считаться одним из самых масштабных. Он охватил сразу несколько уровней избирательной власти. 8 сентября россияне избрали 16 губернаторов, трёх мэров региональных столиц, 34 депутата городских парламентов и сотни муниципальных депутатов.