Кандидат в Госдуму от ЯНАО отказался от радиодебатов

Кандидат в Государственную думу от ЛДПР по Ямало-Ненецкому автономному округу Иван Вершинин заявил, что отказывается продолжать положенные ему предвыборные дебаты на радио. Об этом написал сам политик на своей странице «ВКонтакте».
Свой демарш оппозиционер
В этой имитации дебатов я участвовать отказываюсь! Моя позиция как представителя ЛДПР очень конкретная и простая — граждане имеют полное право знать и смотреть все дебаты, встречи, позиции и споры кандидатов в депутаты по любым удобным им каналам, — написал Вершинин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что партия продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала, обвиняемого в организации ряда убийств. Он добавил, что с Фургалом ведётся переписка, и раскритиковал «подлецов, которые пытаются посеять сомнения» в том, что ЛДПР до сих пор поддерживает заключённого под стражу экс-губернатора Хабаровской области. Жириновский напомнил, что Фургал «стал депутатом трижды и губернатором только при поддержке ЛДПР».