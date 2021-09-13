Кандидат в Госдуму от ЯНАО отказался от радиодебатов

Кандидат в Государственную думу от ЛДПР по Ямало-Ненецкому автономному округу Иван Вершинин заявил, что отказывается продолжать положенные ему предвыборные дебаты на радио. Об этом написал сам политик на своей странице «ВКонтакте».

Свой демарш оппозиционер объяснил позицией вещательных компаний, запрещающих кандидатам самостоятельную запись того, что происходит в студиях во время дебатов. Он уточнил, что ему запретили снимать самого себя на телефон в ходе радиоэфира, в котором обсуждалась тема регионального бюджета: в дальнейшем он планировал выложить съёмку на страницу в соцсети. По его словам, причину отказа ему так и не разъяснили, и он отправил соответствующие письма в ЦИК и прокуратуру.

В этой имитации дебатов я участвовать отказываюсь! Моя позиция как представителя ЛДПР очень конкретная и простая — граждане имеют полное право знать и смотреть все дебаты, встречи, позиции и споры кандидатов в депутаты по любым удобным им каналам, — написал Вершинин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что партия продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала, обвиняемого в организации ряда убийств. Он добавил, что с Фургалом ведётся переписка, и раскритиковал «подлецов, которые пытаются посеять сомнения» в том, что ЛДПР до сих пор поддерживает заключённого под стражу экс-губернатора Хабаровской области. Жириновский напомнил, что Фургал «стал депутатом трижды и губернатором только при поддержке ЛДПР».