«Кандидат от народа»: саратовец рассказал, как стал мэром города в Колумбии Ставший мэром в Колумбии россиянин Краснов назвал себя кандидатом из народа

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Михаил Краснов

Уроженец Саратова Михаил Краснов, который стал мэром города Тунха в Колумбии, назвал себя кандидатом из народа. Как он рассказал в интервью РЕН-ТВ, местные политики довели город до такой степени, что жители готовы были проголосовать за любого, кто меньше всего похож на остальных. При этом настороженности по поводу того, что он россиянин, у колумбийцев не было.

Здесь у нас абсолютно конкурентные выборы. Но новые партии, новые люди всегда находятся в невыгодном положении. Традиционные политики довели город до такой степени, что люди проголосуют за любого человека, даже за стакан с водой. Поэтому люди проголосовали за того человека, который меньше всего похож на остальных. С другой стороны, были и другие люди. Если взять объективное сравнение, у меня самая лучшая биография, резюме, — заявил Краснов.

По словам россиянина, у него есть ученая степень, он преподаватель и экономист, говорит на нескольких языках. Краснов также заявил, что не представляет никакие политические круги и его имидж не испорчен коррупционными скандалами.

Живу обычной нормальной жизнью. Я реально кандидат из народа. Вот я — русский человек, я — кандидат от колумбийского народа. Не кандидат от какой-то партии, не кандидат от бизнеса или политических кругов, — признался он.

Население города Тунха составляет около 150 тысяч человек. На выборах главы города за Краснова отдали голоса 32% от общего числа избирателей. Чтобы пройти регистрацию, уроженец Саратова собрал около 32 тысяч подписей.