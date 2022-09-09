Кандидат на выборах в Москве пожаловалась на блокировку канализации

Фото: shutterstock.com

Кандидат в муниципальные депутаты района Текстильщики от КПРФ Ольга Ментюкова пожаловалась на блокирование канализации в ее квартире. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что еще в 08:00 ее муж спокойно принял душ, а уже через 40 минут шестилетний сын не смог спустить воду в унитазе. Ментюкова отметила, что вода задержалась и начала перетекать в ванную, после чего очень медленно стала уходить вниз.

Заподозрив неладное, муж побежал на верхний этаж, где обнаружил выходящим с чердака человека, представившегося сотрудником «Жилищника», с оборудованием, предположительно, для установки канализационной заглушки. Мужчина подтвердил факт установки заглушки и сослался на указание своего юридического отдела. Муж снял его на видео, — заявила Ментюкова.

В ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова главе управы района Текстильщики Елене Петушковой та заявила, что такие сотрудники в «Жилищнике» не работают. Муж кандидата также написал заявление в полицию на «Жилищник».

Проблема не устранена до сих пор. Обычно такие меры предпринимают против неплательщиков, однако муж позвонил в «Жилищник», где ему подтвердили, что у семьи долгов за коммуналку нет. И у нас есть запись этого разговора, — сказала она.

Прошлой осенью, когда Ментюкова работала членом территориальной избирательной комиссии, в ее квартире произошло аналогичное ЧП. Тогда вода в канализацию не уходила двое суток.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут муниципальных депутатов.