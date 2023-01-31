Кандидат медицинских наук призвала снимать меньше шоу о здоровье Кандидат медицинских наук Олсуфьева: передачи о здоровье должны подвергаться цензуре

Необходимо снимать меньше передач о здоровье, считает кандидат медицинских наук Анна Олсуфьева. В разговоре с «МК в Питере» эксперт заявила, что все передачи, которые в конце концов попадают в телепрограмму, должны проходить жесткую цензуру, чтобы не создавать ложный образ пользы от самолечения.

Ничто не должно подрывать авторитет врача в частности и возможностей современной медицины в целом. Принято считать, что в ней, как и в политике, разбираются все, но это трагически неверно! Нельзя вылечить себя самому, используя информацию из всевозможных источников, — объяснила свою позицию Олсуфьева.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Елена Истягина-­Елисеева отметила, что передачи о здоровье пропагандируют правильные ценности и являются продуктом федеральных ведомств. Но, по ее словам, все эти программы не привлекают внимание зрителей из-за того, что оказываются недостаточно яркими и качественными.

Я глубоко убеждена, и это убеждение подтверждается историческим опытом, что пропаганда ЗОЖ — это большой амбициозный межведомственный проект, который обязан быть творческим и высокоэффективным, — пояснила эксперт.

Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов ранее заявил об обсуждении в нижней палате парламента возможности запретить показ скандальных ток-шоу на российском телевидении. По его словам, депутаты серьезно настроены пойти на этот шаг.