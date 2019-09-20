https://static.news.ru/photo/fae897f2-dbc0-11e9-b047-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки на своей официальной странице в Telegram прокомментировала отказ РФС в регистрации вне регистрационного периода футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России.

Она подчёркивает, что игрок «Зенита» физически не мог подать все необходимые документы вовремя, так как отбывал наказание в колонии на территории Белгородской области за две драки, устроенные им вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года.

По словам Канделаки, РФС рассмотрел «уникальное и сложное» дело, после чего «вынес очень простое решение» о недопуске игрока до будущих встреч.

Вслед за колонией и несмотря на то, что Кокорин физически не мог подать документы в срок, РФС отказывает ему в праве на профессию. Очень советский подход к реабилитации: мы тебя исправили, но вот тебе волчий билет, и живи как хочешь, — пишет Канделаки.

Она отмечает, что возникшая проблема касается не только РФС, но и целой страны. Жажда крови, говорит Канделаки, «у нас заменяет эмпатию».

Есть простой и понятный принцип: не может быть двух наказаний за один и тот же проступок, — подчёркивает журналистка.

Медиаменеджер добавляет, что этот подход, однако, слишком сложен «для понимания некоторых людей».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России, и заявил, что «хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение „отказать в регистрации“ Кокорину заниматься его работой».

Информация об отказе регистрации опубликована на сайте союза. В комитете РФС по статусу игроков заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС, писал News.ru.