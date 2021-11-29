Канделаки высказалась о споре антипрививочников и сторонников вакцинации

В споре антипрививочников и сторонников вакцинации агрессивно настроены в большинстве именно первые, заявила замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки изданию argumenti.ru. Она сообщила, что не наблюдала провокаций со стороны выступающих за вакцинацию, «людей здравого смысла».

Иррациональных страхов среди вакцинированных людей я не вижу, но мы знаем, что случаи повторного заражения есть и среди тех, кто привился. Кроме того, побороть пандемию можно только общими усилиями, так что это, скорее, не страх, а возмущение теми, кто до сих пор живёт суевериями или демонстрирует безразличие к здоровью других людей, — объяснила Канделаки опасения привитых граждан.

Она добавила, что новости о смертях и заражениях создают негативный информационный фон, но с помощью них нужно просвещать людей, так как «вооружён тот, кто предупреждён».

Ранее антипрививочников уже не в первый раз раскритиковал известный российский певец, композитор, один из лидеров легендарной советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он заявил, что не понимает, почему люди боятся вакцин от коронавируса, несмотря на более опасные вещи, с которыми сталкиваются каждый день.