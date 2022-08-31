Канделаки рассказала, как Горбачев познакомился с женой Канделаки рассказала, что Горбачев познакомился с будущей женой в консерватории

Фото: Andreas Altwein/dpa/Global Look Press

Борис Горбачев с Раисой Горбачевой

Первый президент СССР Михаил Горбачев познакомился со своей женой Раисой в консерватории, написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки. Она уточнила, что девушка была опечалена расставанием со своим молодым человеком. Горбачев в антракте поинтересовался, что с ней, после чего они разговорились.

Она сильно плакала, потому что рассталась со своим тогдашним молодым человеком. Горбачев ее спросил в антракте: «Что случилось, почему вы плачете?» Они разговорились, и легенда гласит, что с тех пор больше не расставались, — написала Канделаки.

Она также выразила соболезнования родным и близким политика, отметив, что он является «знаковой фигурой в советско-российской истории».

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала о том, как она первый раз в жизни увидела Горбачева по телевизору. В детстве он показался ей «каким-то странным забавным дядькой с кляксой». Впоследствии, по словам Собчак, политик проводил встречи с ее отцом — бывшим губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком — и больше «не выглядел забавным».

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.