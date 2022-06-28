«Родина, она только здесь»: Канделаки о попадании в список санкций США Канделаки призналась, что ей приятно оказаться в санкционном списке США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки в Telegram-канале прокомментировала свое попадание в новый санкционный список США, опубликованный 28 июня. Она заявила, что оказалась в ряду достойных людей, и задалась вопросом, не пора ли ей заняться политикой. Экс-ведущая программы «Самый умный» также указала, что не собирается менять позицию.

Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел... Мир изменился, и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или, наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать. Родина, она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи! — заявила она.

Канделаки также ответила официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая поинтересовалась у телеведущей, когда они пойдут отмечать такое событие. Дипломат пошутила, что «Тина девушка модная», поэтому и включили ее в новый список, а не старый. Бывший генпродюсер «Матч ТВ» ответила, что она не лезет в политику, но ее туда тащат силком.

Я уже отбиваться устала. Может, пора начать политическую карьеру? Глядишь, я всё Закавказье к нам присоединю, — резюмировала она.

28 июня в черный список кроме Канделаки добавили гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми и других россиян.

В санкционном списке также фигурирует Фонд перспективных исследований, несколько российских НИИ, БМ-Банк, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, ПАО «КАМАЗ», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», Объединенная авиастроительная корпорация, Государственный летно-испытательный центр Минобороны имени В. П. Чкалова.