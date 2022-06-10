Канделаки отчитала дизайнеров McDonald’s за новый логотип

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тина Канделаки

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки с негативом восприняла новый логотип McDonald’s, который ранее анонсировала компания. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По ее мнению, новая эмблема «не залезает под кожу потребителя».

Логотип это философия и экосистема смыслов. Логотип должен залезть под кожу потребителя. Стать частью его облака брендов. Ну давайте беречь людей, которые будут видеть это каждый день, — высказалась она.

Журналистка отмечает, что причиной проблемы является плохая насмотренность отечественных дизайнеров.

Это айтишников чуть ли не выкрадывают из страны, а дизайнерам даже уровня выше среднего найти работу в Европе очень сложно, — поделилась мыслями Канделаки.

Ранее с похожей критикой в адрес нового дизайна сети быстрого питания высказалась и журналистка Ксения Собчак. По ее мнению, логотип выглядит «как что-то унылое».

Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?, — вопрошает Собчак.

9 июня McDonald’s продемонстрировал новый логотип своего заведения. На нем изображены главные символы ресторана: две палочки желтого цвета символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг отсылает к бургеру.