https://static.news.ru/photo/ba673a8a-6761-11ea-9172-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: NEWS.ru

Журналистка Тина Канделаки увидела знак в том, что премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил книгу о Петре Столыпине.

Мне внушает доверие мнение одного из историков, что аграрная реформа и переселение крестьян в Сибирь придали уже Советской России спасительный импульс во время Великой Отечественной войны. Надеюсь, что премьер-министру получится придать нашей экономике тот импульс, в котором она так очевидно нуждается, — приводит «Царьград» слова Канделаки.

Ранее в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова появилась видеозапись, на которой Мишустин показывает на книгу на своём столе и говорит: «Читал? Вот такая!», сопровождая свои слова поднятым вверх большим пальцем.

В российской истории начала XX века Столыпин известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов. Будучи председателем Совета министров, Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

Как ранее передавал NEWS.ru, Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Мишустин также возглавил Совет. Зампредами назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.