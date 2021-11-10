Канадский учёный объяснил, почему люди с высоким IQ чаще ощущают стресс

Студенты с высоким уровнем интеллекта зачастую испытывают стресс, потому что излишне много думают о житейских событиях по сравнению с другими ровесниками. Поэтому их сильнее тревожат неудачи. Такое мнение высказал учёный из университета Канады Александер Пенне, сообщает NVL.

Я бы не сказал, что у них больше забот, чем у других, просто более активно мыслящие люди в целом думают больше. Если случилось что-то неприятное, они и об этом вспомнят не один раз, — сказал Пенне.

Также сообщается, что ещё в середине XX века было проведено исследование на 1500 «вундеркиндах» с IQ более 140. Психолог из США Льюис Термен выявил, что вырастая многие выбрали обыкновенные профессии и не добились высоких успехов. По количеству разводов и самоубийств люди из данной выборки не отличались от тех, у кого был зафиксирован меньший IQ.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников назвал причиной неудачливости россиян синдром самозванца. Болезненная неуверенность в себе заставляет людей думать, что все достижения и успехи достаются им незаслуженно.