Канадская медсестра: женщинам навязали бритьё интимных зон

Канадская медсестра Анджела Грант Бюхнер опубликовал в TikTok видео, где рассказала о вреде бритья интимных зон перед родами. Блогер отметила, что во многих больницах эта практика продолжается, а врачи её навязывают пациенткам. Об этом сообщает Buzzfeed.

Я знаю, что во многих больницах в США до сих пор является нормальной практикой брить роженицам интимную зону перед родами, хотя исследования показали, что это не обязательно, а иногда даже опасно. Проблема в том, что таким образом можно занести инфекцию, — рассказала Бюхнер журналистам.

Она добавила, что интимную зону не нужно как-то особенно готовить к родам. Женщины, которые считают, что бритьё перед родами это необходимость, скорее всего, страдают от неосознанного неприятия самых себя.

Ранее новое исследование показало, что мужчины и женщины оценивают продолжительность идеального полового акта в 25 минут. Разница между представителями двух полов составила 8 секунд. В исследовании приняли участие более четырёх тысяч человек.

Специалисты задали участникам всего два вопроса: идеальная продолжительность полового акта и реальная продолжительность соития. Хотя мужчины и женщины желают заниматься сексом более 25 минут, врачи отмечают, что реальная продолжительность не превышает пяти минут.