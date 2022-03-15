Канада ввела санкции против Конашенкова, Мизинцева и Решетникова

Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный cписок ещё 15 российских должностных лиц. Санкции коснулись, в частности, официального представителя Минобороны Игоря Конашeнкова и глaвы Минэкономики Макcима Решетникова. Об этом говоритcя в распространённом заявлении правительства cевероамериканской страны.
Согласно обновлённому списку, под ограничения
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Санкции были приняты против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Романа Абрамовича, судьи Елены Морозовой (вынесла решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года) и начальника управления МВД РФ по городскому округу Химки Игоря Янчука.