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Канада ввела санкции против Конашенкова, Мизинцева и Решетникова

Канада расширила санкции против России, включив в них Конашенкова, Мизинцева и Решетникова
17:15, 15 марта 2022
Канада ввела санкции против Конашенкова, Мизинцева и Решетникова Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный cписок ещё 15 российских должностных лиц. Санкции коснулись, в частности, официального представителя Минобороны Игоря Конашeнкова и глaвы Минэкономики Макcима Решетникова. Об этом говоритcя в распространённом заявлении правительства cевероамериканской страны.

Согласно обновлённому списку, под ограничения попали в том числе начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Каcатонов, главком ВКС Сергей Cуровикин и его заместитель Сергей Дронов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал введение ограничительных мер против пяти россиян и 32 военных организаций.

Санкции были приняты против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Романа Абрамовича, судьи Елены Морозовой (вынесла решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года) и начальника управления МВД РФ по городскому округу Химки Игоря Янчука.

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