Канада ввела санкции против Конашенкова, Мизинцева и Решетникова

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, глава кубанского города Тимашевска Николай Панин пригласил устроиться к нему уборщиками и косарями. Об этом чиновник написал в своём Telegram-канале. С 14 марта Роскомнадзор начал блокировать ресурсы американской компании Meta, под ограничения попали социальные сети Facebook и Instagram.

Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями,...