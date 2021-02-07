Канада потратит $1,76 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии

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Правительство Канады выделит 2,2 млн канадских долларов ($1,76 млн) на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Марка Гарно.

Канада выделит 2,25 млн долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Белоруссии, — приводит ТАСС выдержку из заявления.

Отмечается, что средства пойдут на «укрепление разнообразия, устойчивости и эффективности белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы». Кроме того, часть средств будет направлена на развитие независимых СМИ.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии в борьбе за право «принимать решения о будущем» страны. Воскресенье, 7 февраля, ранее было объявлено днём солидарности с Белоруссией. Он приурочен к полугоду с момента президентских выборов 9 августа, результаты которых не были признаны рядом стран мира, в том числе и США.