Камин в доме: какой выбрать, чем топить и как часто чистить Расскажем, какие плюсы и минусы камина в доме, какой нужен уход за камином и как часто в действительности вы будете разжигать в нем огонь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюсы и минусы камина в доме

Сегодня камин в доме — это больше дань моде или мечтам, чем практическая необходимость. Тем не менее если вы решили сделать дом более уютным, то камин — отличный вариант. К тому же такой аксессуар понравится не только взрослым, но и детям и домашним животным, ведь живой огонь (или его имитация) в жилище завораживает и умиротворяет. Сегодня узнаем, в каких домах можно установить камин, какие есть плюсы и минусы камина в доме, как за ним ухаживать и насколько часто владельцы каминов разводят в них огонь.

Какие типы каминов существуют

На сегодняшний день ценителям тепла и уюта в доме доступные четыре типа каминов:

Традиционный — классический камин для дома на дровах с топкой и дымоходом. Если камин достаточно большой, то им можно обогревать жилое помещение, однако коэффициент полезного действия для такого варианта отопления не превышает 15%. Однако этот тот самый тип камина, на котором можно готовить пищу. Газовый — в качестве топлива применяют природный газ. Коэффициент полезного действия может достигать 85%. Готовить пищу на таком камине не рекомендуется, поскольку брызги будут загрязнять устройство. Электрический — вариант декоративного камина, который имитирует горение живого огня. Идеальный вариант для обогрева помещения, можно устанавливать в квартире. Готовить на таком камине нельзя — он, скорее, выполняет роль вычурного обогревателя для дома. Биокамин — также относится к декоративным типам, но с живым огнем. При этом дымохода для его обустройства не требуется, поскольку вместо дров или газа в нем используется жидкое биотопливо, образующее при сгорании пар и безопасное количество углекислого газа. Для приготовления пищи он также не подходит.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Камин в доме

Какой камин можно установить в доме и какой вариант подойдет для квартиры

Благодаря такому широкому выбору устройств сегодня установить камин можно не только в загородном доме, но и в квартире.

В многоквартирном доме разрешены к установке электрические камины с имитацией пламени. Биокамин, который не требует дымохода, также допускается к установке в квартире, однако такое устройство слишком опасно оставлять без присмотра — так же, как газовую плиту.

Классический камин, для растопки которого используются дрова, можно устанавливать только в частном доме. При этом рекомендуется учитывать его местоположение на этапе проектирования. Чтобы встроить камин в уже готовый дом, придется вложить значительное количество средств для перестройки помещения. В таком камине можно запечь картошку, а если позволяет размер топки, то и установить вертел для запекания мяса.

Если вы хотите коротать зимние вечера перед камином, но нет возможности модернизировать загородное жилище, то эксперты рекомендуют рассмотреть вариант установки газового камина для дома, который может работать как от магистрали, так и от баллона. Или биокамина, который не зависит от наличия голубого топлива. Для их установки достаточно подготовить место в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а для газового камина дополнительно оборудовать дымоход. Однако готовить пищу в них не получится — оба варианта годятся только для эстетического эффекта и дополнительного обогрева комнаты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Камин для дома на дровах

Также для загородного дома подойдет современный вариант устройства — печь-камин, который также называют чугунный камин. Это особый тип камина, который может работать как на дровах, так и на газу или биотопливе. Его можно установить в любом месте в доме, достаточно сделать дымоход. Дверка, через которую закладывают дрова, выполнена из жаропрочного стекла, которое сохраняет тепло и позволяет смотреть на живой огонь.

Какой уход за камином необходим

Электрический камин не требует особого ухода — достаточно протирать его от пыли, беречь от попадания различных жидкостей и соблюдать стандартные правила эксплуатация для обогревателей.

Обслуживание газового и биокамина лучше доверить специалистам, поскольку здесь большое значение имеет правильный уход за оборудованием, которое взаимодействует с горючими взрывоопасными веществами. С какой периодичностью необходимо выполнять профилактическое обслуживание оборудования, следует уточнять у производителя конкретной модели.

Классический камин требует такого же ухода, как дровяная печь. После каждой топки камин следует очищать от золы, пепла и углей. Для этого продаются специальные наборы для чистки камина, которые сами по себе могут стать оригинальным предметом интерьера. Также необходимо периодически прочищать дымоход камина. Если вы никогда не сталкивались с чисткой печных труб, то лучше также доверить эту процедуру специалистам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Уход за камином

Плюсы и минусы камина в доме

Камин в доме имеет ряд плюсов и минусов, о которых следует узнать, прежде чем запланировать его в проекте дома или установить не требующее особых условий устройство. Оговоримся сразу, что это справедливо только для газовых, традиционных или биокаминов.

Плюсы камина в доме:

Стильно смотрится в интерьере, подчеркивая статус хозяев.

Современные модели обеспечивают простоту в уходе.

Добавляют уюта помещению.

Являются дополнительным источником тепла.

Традиционные камины позволяют приготовить некоторые блюда на огне зимой, не выходя на улицу.

Дают возможность любоваться на живой огонь.

Минусы каминов:

Газовые и биокамины требуют спецобслуживания.

Классические камины необходимо чистить после каждого использования.

Дополнительные затраты на покупку топлива.

При наличии традиционного камина необходимо предусмотреть место для хранения дров.

Камины с открытым огнем не рекомендуется оставлять без присмотра.

КПД дровяных каминов очень низкий, поэтому их нельзя рассматривать как единственный источник обогрева дома.

Устройство традиционного камина необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Камин, на котором можно готовить

Следует добавить, что нередко владельцы традиционных каминов топят их только в исключительных случаях, например, на праздники или когда принимают гостей, из-за необходимости трудоемкого ухода за ними после каждого использования.

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