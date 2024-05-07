Камикадзе Ди заочно арестовали Суд в Москве заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Камикадзе Ди, сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы. Причиной стало обвинение в распространении фейков о ВС России.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д. С., — указано в сообщении.

В 2022 году Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Поводом послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе. Блогер уехал из страны в 2017 году.

В апреле Басманный суд Москвы также заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Он был объявлен в международный розыск. При этом Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.

Также журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова объявили в розыск в связи с очередным уголовным делом, возбужденным в отношении него. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт розыска, однако статья, по которой его разыскивают, не уточняется.