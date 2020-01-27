https://static.news.ru/photo/7c3e61c8-4107-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.groupmvs.ru

Камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения, установленные на крышах автомобилей, появились на дорогах Подмосковья. Они приходят на смену треногам.

Комплексы построены на базе автомобилей Lada Granta. Транспортные средства имеют яркую окраску. Они заметны на дороге для водителей, что способствует предупреждению нарушений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оператора областной системы фиксации нарушений «МВС Групп».

Камеры произведены петербургской компанией «Ольвия». Они способны измерять скорость до 350 км/ч. Планируется, что эти комплексы в Подмосковье заменят все передвижные камеры на треногах.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года в Раменском районе Подмосковья неизвестные сожгли более 13 автомобилей с комплексами фото- и видеофиксации. В результате пожара никто не пострадал, комплексы были застрахованы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве экономики оценили связь аварийности с числом частных камер на дороге.