Каменный свидетель истории: как Ленин продолжает «жить» на улицах России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Памятник Ленину в Туле

Ровно 155 лет назад родился Владимир Ленин — революционер, изменивший ход мировой истории. Памятники вождю находятся повсюду — на площадях, в парках, музеях и в самых отдаленных уголках страны. Они стали настолько привычны для граждан, что превратились в невидимые элементы городского пейзажа, как фонари или скамейки.

Если всмотреться — каждая скульптура по-своему уникальна. Статная фигура, уверенный взгляд, знаменитая кепка и черты лица вождя меняются от памятника к памятнику.

Эти монументы не просто камень. Они часть нашего культурного кода и незримо влияют на восприятие мира и истории.

Памятники Ленину в Москве, Петербурге, Туле и в других городах России — в фотогалерее NEWS.ru.

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