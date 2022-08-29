«Каменная гостья»: мать Дугиной — о встрече с возможной убийцей дочери Мать Дарьи Дугиной рассказала о встрече с возможной убийцей дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать погибшей Дарьи Дугиной Наталья Мелентьева рассказала, что видела возможную убийцу дочери Наталью Вовк. Она неоднократно пересекалась с украинкой и ехала с ней в лифте. Об этом мать журналистки рассказала в программе «„Закрыв глаза, остаться воином...“ Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» на Первом канале.

Я встречалась с этой женщиной в лифте своего собственного дома, она ехала с ребенком, и когда я с ней поздоровалась, как здороваюсь со всеми соседями, она стояла как каменная гостья... По крайней мере, мне так показалось, — вспоминает Наталья Мелентьева.

Однако никаких предчувствий на тот момент у женщины не возникло.

Но тогда у меня было очень странное ощущение, но, конечно, никакого предчувствия не возникло, — пояснила мать погибшей девушки.

О гибели дочери Наталье Мелентьевой сообщили по телефону. В тот момент она была на даче.

У меня все внутри оборвалось и потемнело, но в этой темноте я увидела вдруг какой-то блик, и это была идея, что она стала ангелом. Эти слова пронеслись у меня в сознании — она стала ангелом, — поделилась самыми страшными переживаниями мать Дарьи Дугиной.

Она рассказала, что момент гибели довелось увидеть отцу погибшей в результате взрыва девушки. И это зрелище было самым ужасающим для Александра Дугина.

Крышу сорвало, как крышку консервной банки и тело нашей девочки было выброшено из машины и упало на асфальт. Она умерла сразу. Это была мгновенная смерть. Саша подбежал к ней... Ей оторвало ногу, но ее лицо было абсолютно спокойное, — рассказала обстоятельства гибели дочери мать.

Ранее австрийская газета Exxpress опубликовала фото убитой жительницы Москвы в качестве снимка зарезанной украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной.