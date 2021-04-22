Камень первого в России «Сталин-центра» заложат в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/20bf5944-a38d-11eb-b9f1-96000091f725_660.jpg Фото: kompas-rf.ru

Первый камень в здание будущего «Сталин-центра» будет заложен в городе Боре Нижегородской области 8 мая. Это будет музей, посвящённый деятельности советского генералиссимуса Иосифа Сталина, сообщили в региональном отделении КПРФ.

Создать такую экспозицию было решено потому, что этого заслуживает личность политика, который был «необычайно одарённым» человеком, считает первый секретарь комитета нижегородской ячейки коммунистов Владислав Егоров. Такой музей станет первым в стране.

Строительство «Сталин-центра» на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории, — заявил Егоров.

Как следует из эскизов проекта, размещённых на сайте регионального отделения КПРФ, музей будет представлять собой трёхэтажное здание (без учёта цокольного) с несколькими задами, посвящёнными разным периодам жизни генералиссимуса.

Тогда же, 8 мая, будет заложена «капсула времени» потомкам, которую предстоит вскрыть 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство «Сталин-центра» впервые было анонсировано в июне 2020 года. Тогда было заявлено, что это будет жилой дом, на первом этаже которого расположится музей времён достижений СССР. Идеологом проекта стал местный предприниматель Алексей Зоров, который является секретарём Борского местного отделения КПРФ.

Незадолго до этого в Нижегородской области был открыт первый в регионе памятник Сталину.