Камчатку накрыло слоем пепла: фото последствий извержения вулкана Шивелуч По оценкам учёных, пеплопад стал крупнейшим за последние 60 лет

Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology

Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад

На Камчатке ранним утром вторника начал извергаться крупный вулкан Шивелуч. В результате пепел от извержения толстым слоем выпал в посёлках Лазо, Атласово, Таежный и селе Долиновка Мильковского района в центральной части полуострова и посёлке Ключи Усть-Камчатского района. Также падение пепла ожидается в райцентре Мильково.

Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. МЧС предупреждало, что облако пепла может добраться до Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. Пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

На данный момент извержение прекратилось, однако улицы некоторых посёлков по-прежнему покрыты толстым слоем осадков. Для их уборки используется специальная техника.

Шивелуч — один из крупнейших вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру (котловину вулканического происхождения) и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота его вместе с лавовым куполом — 2500 метров.

Кадры последствий извержения Шивелуча и пеплопада на Камчатке — в галерее NEWS.ru.