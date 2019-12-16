Камский автомобильный завод к своему 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
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Грузовик предназначен для одного водителя, которому будет помогать система Highway Pilot. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный и полуавтономный режим движения, перестроения в полосе и другие действия.
Тягач оснащён гибридным двигателем — улучшенным Р-6 и электрической установкой. Благодаря этому удалось уменьшить расход топлива.
В салоне КамАЗ-54901 предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ-печь, холодильник, мультиварка, умывальник и другие удобства.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
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