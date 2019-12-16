https://static.news.ru/photo/85382b24-200f-11ea-91ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и автомобиль Kamaz Continent Фото: kremlin.ru

Камский автомобильный завод к своему 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.

Видео опубликовано на канале завода в YouTube.

Грузовик предназначен для одного водителя, которому будет помогать система Highway Pilot. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный и полуавтономный режим движения, перестроения в полосе и другие действия.

Тягач оснащён гибридным двигателем — улучшенным Р-6 и электрической установкой. Благодаря этому удалось уменьшить расход топлива.

В салоне КамАЗ-54901 предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ-печь, холодильник, мультиварка, умывальник и другие удобства.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.