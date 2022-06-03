КамАЗ отреагировал на попадание компании в санкционный список ЕС В КамАЗе заявили, что санкции ЕС не повлияют на работу компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовики КамАЗ

Попадание в санкционный список Евросоюза не повлияет на работу российского автопроизводителя КамАЗ, заявили NEWS.ru в пресс-службе предприятия. Представитель компании отметил, что КамАЗ продолжит работу в обычном режиме.

КамАЗ продолжит работу в обычном режиме, — заверили в пресс-службе.

Ранее днём ЕС принял очередной пакет санкций против России. Помимо экономических рестрикций для страны, он решил расширить санкционный список, включив в него основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. В 2000 году он занял пост генерального директора компании. В 2014-м ушел с поста гендиректора и стал руководителем группы компаний «Яндекса». С 2017 года Волож оказался в топ-100 миллиардеров по версии Forbes. В 2018 году его состояние оценивалось в $1,5 млрд. Известно, что санкции не коснулись жены бизнесмена и его троих детей.

Помимо него в санкционном списке оказалась семья представителя Кремля Дмитрия Пескова: Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы. В черном списке также обнаружено имя Алины Кабаевой. Согласно тексту документа, под санкции также попали 18 российских предприятий. В их числе оказались такие компании, как Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), КамАЗ, АО «Военторг», «Оборонэнерго», компания «Сухой».